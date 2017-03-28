Два лесных пожара потушили в Приморье за минувшие сутки

Тушение возгораний продолжалось несколько часов

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Огонь, бушевавший в Шкотовском и Хасанском районах Приморья на площади 28 гектаров, потушен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, к настоящему времени пожары на территориях обоих муниципальных образований потушены.

«Тушение возгораний продолжалось несколько часов, было задействовано 28 человек и шесть единиц техники. Кроме этого, на тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 30 раз», – сообщили в ведомстве.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади более 340 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.