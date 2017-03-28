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Как защитить ребенка от туберкулеза в Приморье

24 марта фтизиатры отметили Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Фото: Woman.ru Фото: Woman.ru
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Приморье является одним из регионов с наиболее напряженной ситуацией по туберкулезу. Недавно, 24 марта, приморские специалисты отмечали Всемирный день борьбы с туберкулёзом - что весьма актуально для края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии региона. 

Напомним, сейчас во Владивостоке идет Неделя борьбы с туберкулезом. Отметим, что в октябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что в мире сейчас фактически идет эпидемия этого заболевания. При этом в России, как и в Индии, распространена антибиотикоустойчивая форма палочки Коха.

Особенно уязвимы, отмечают приморские специалисты, не привитые дети и подростки.

Коварство туберкулеза в том, что начинается он и протекает первое время незаметно. Скрытый период после заражения длится от нескольких недель до нескольких лет. На начальной стадии с этим заболеванием достаточно легко справиться, часто даже амбулаторно. Вот почему так важно ежегодно проходить флюорографию.

Основным источником инфекции является больной человек, который иногда даже не знает о своей болезни, так как туберкулез может протекать бессимптомно. Поэтому при туберкулезе особое значение имеет профилактика и раннее выявление заболевания.

Возбудитель туберкулеза попадает в организм человека воздушно-капельным путем (разговор, кашель, чихание). Заражение возможно при употреблении в пищу сырого молока от больных туберкулезом животных. Туберкулезная инфекция поражает не только легкие; мишенью палочки Коха могут стать кости, лимфатические узлы, мочеполовая система. К примеру, туберкулез почек может протекать под видом мочекаменной болезни.

Проявления заболевания разнообразны.

Первые признаки туберкулеза: быстрая утомляемость и проявление общей слабости, потеря аппетита и веса, повышенная потливость, особенно при небольших физических нагрузках, повышение температуры тела в ночное время, кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью.

В Приморском крае система здравоохранения нацелена на раннюю диагностику и профилактику туберкулеза. Самым ранним методом выявления туберкулеза у взрослых является флюорография и рентген. С их помощью болезнь можно обнаружить даже тогда, когда он «маскируется» под грипп, пневмонию, бронхит и другие заболевания. В РФ граждане с 15 лет проходят флюорографическое обследование. Уклонение от него нередко приводит к выявлению уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и заканчиваются инвалидностью, а порой и смертью.

Ранним методом диагностики туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика - известная всем родителям проба Манту, которая проводится с годовалого возраста и до 18 лет. Необходимо отметить, что проба Манту - это не прививка. Это тест, который используется для выявления туберкулезной инфекции. Дети с подозрением на тубинфицирование направляются на углубленное обследование у врача-фтизиатра. В таких случаях дополнительно проводится тестирование на туберкулез людей из окружения таких детей. В последнее время участились случаи, когда по результатам туберкулинодиагностики у ребенка выявляется больной туберкулезом один из родителей.

Наука не стоит на месте. За последние годы предложен новый способ диагностики туберкулеза - Диаскинтест. Это препарат для выявления латентных форм туберкулеза. Он более специфичен и позволяет практически безошибочно определить, инфицирован ребенок туберкулезными бактериями или нет.

К методам профилактики относят в первую очередь противотуберкулезные прививки вакциной БЦЖ. Ее проводят на 3-7 день жизни ребенка, а потом повторяют в 6-7 лет при отрицательной реакции Манту или Диаскинтеста. Дети, не привитые по различным причинам в родильном доме, подвергаются большому риску развития заболевания.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что беременность и туберкулез связаны повышенным риском развития заболевания, по причине снижения иммунитета у беременных женщин. Поэтому всем лицам, проживающим совместно с беременными женщинами и новорожденными необходимо проходить флюорографическое обследование ежегодно, если с момента предыдущего флюорографического обследования прошел 1 год и более к моменту родов.

В целях профилактики дополнительно рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, отказаться от курения, избегать простудных заболеваний и полноценно питаться. В рационе должно быть достаточно белковой пищи - это мясо, молоко, яйца, творог, морепродукты.

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