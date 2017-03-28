Эпидемиологи: Приморцы клещей на себе еще не ловили

О ситуации с клещевым энцефалитом в регионе и мерах профилактики заболевания

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В медицинские учреждения Приморья с присасываниями клещей еще никто не обращался. О положении в регионе с клещевым энцефалитом по состоянию на конец марта рассказала пресс-служба Роспотребнадзора сообщает РИА VladNews. Как отмечают эксперты, клещевой энцефалит регистрируется в регионе ежегодно, его летальность - около 3%. Так, в 2016 году в больницы края обратилось 7 740 человек, пострадавших от укусов иксодовыми клещами, в том числе 1 916 дети (24,7%).

Опасный сезон в Приморье длится до 210 дней, весь теплый сезон. Первые активные клещи появляются, когда в лесах появляются первые проталины (3 декада марта), наибольшая активность совпадает с началом появления листьев (май-начало июня) и сохраняется до конца сентября (реже октября). Кроме энцефалита клещи в Приморье могут передавать боррелиоз, риккетсиоз и другие инфекции.

Способ передачи заболевания человеку - укус или раздавливание присосавшегося клеща. Заражение возможно без посещения леса: клещ может быть принесен домой с ветками, цветами, одеждой, на шерсти домашних животных. Укус клеща безболезнен и обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Также возможно заболеть, выпив сырое козье молоко из непроверенного хозяйства.

"Исследование клещей с целью обнаружения возбудителей клещевых инфекций проводятся в лабораториях г.г. Владивостока, Артема, Уссурийска, Спасск-Дальний, Находка, Дальнегорск, Дальнереченск, Арсеньев, и районах-Кировский, Красноармейский, Пожарский, Чугуевский," говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отмечают эпидемиологи, вакцинация от энцефалита - это надежное средство защиты для всех, кто работает или любит отдыхать на природе. Оптимальные сроки проведения прививок – холодное время года. Для тех, кто принял решение о вакцинации только сейчас, при наличии показаний, первичная вакцинация проводится уже по схеме экстренной профилактики.

Вакцинация (ревакцинация) заканчивается не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита и, в зависимости от используемой вакцины, состоит из двух (трех) прививок с интервалом 1-7 месяцев; далее однократно весной до начала эпидемического сезона проводится ревакцинация лицам, получившим полный курс вакцинации и отдаленная ревакцинация через 3 года после законченного курса иммунизации.

Обязательной остается вакцинация для всех, кто относится к профессиональной группе риска. Также необходимо привить против клещевого энцефалита детей, направляемых в летние оздоровительные учреждения, особенно спортивного и научно-познавательного направления.

Другие способы профилактики заболевания:

Из неспецифических мер профилактики в период межсезонья важным мероприятием является очистка дачных участков от сухостоя, валежника, сухой травы, мусора.

Все эти мероприятия проводятся с целью профилактики формирования гнезд грызунов, основного резервуара вируса клещевого вирусного энцефалита.

В целях профилактики присасывания клещей необходимо проводить само-взаимоосмотры с целью снятия наползающих клещей.

При посещении лесных массивов, работе на даче необходимо использовать спортивную одежду, максимально закрывающую кожные покровы. Рекомендуется использовать препараты, отпугивающие клещей, которыми можно обрабатывать одежду (манжеты, ворот, пояс).