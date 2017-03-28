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Фоторепортажи

Владивосток просыпается после зимней спячки: бежит вся страна

​Первый массовый забег весны дал старт череде спортивных мероприятий города
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные состоялась первая спортивно-массовая пробежка по улицам города на расстояние 4200 метров, целью которой было объединить всех любителей спорта: от начинающих до профессионалов, познакомить жителей города с активными спортивными организациями и, возможно, стать членом одного из клубов, сообщает РИА VladNews. Среди сотни участников были представители 25 спортивных организаций различных направлений, многие из которых являются постоянными участниками городских событий:

«Мы всегда учувствуем в таких мероприятиях. Это необходимо для молодежи, чтобы они общались между собой, дружили, видели, что есть организации, которые продвигают спорт, делают все, чтобы больше людей им занимались, - комментирует представитель Федерации кикбоксинга Приморского края Артем Янчев. – Кросс и легкая атлетика включены в программу наших тренировок и поэтому сегодняшний забег – это не только часть тренировки, но и способ приятно провести время.»

Пробежка стала первым общественным мероприятием в целой череде предстоящих спортивных событий, которые ожидают Владивосток в этом году. Следующее спортивное мероприятие будет носить уже всероссийский характер – 21 мая состоится первый в России полумарафон «Забег» с синхронным стартом, организованный командой Гонки Героев в Приморском крае, которые также приняли участие в воскресной пробежке:

«Когда получили информацию о том, что спортивная общественность хочет собраться на спортивную пробежку, мы с инструкторами и организаторами с удовольствием сразу согласились принять участие», - рассказал Александр Лагоша, представитель Гонки Героев в Приморском крае.

Об участии в пробежке команды инструкторов Гонки Героев рассказывает главный тренер проекта Алексей Фиросв:

«20 инструкторов Гонки Героев пришли пробежать эту дистанцию, чтобы сделать классную разминку и зарядить всех личным примером! Это мероприятие – отличная возможность еще больше сплотить инструкторов, которых я готовлю для предстоящих соревнований «Забег» и Гонка Героев»

Следующий полумарафон «Забег» состоится 21 мая с синхронным стартом в 10 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке.

«ЗаБег» - это спортивное событие федерального масштаба, которое поддерживают множество: известных спортсменов, музыкантов, теле- и радиоведущих, в числе которых Иван Ургант, Тина Канделаки, Баста, Наталья Рагозина, Константин Цзю и Владимир Соловьёв.

Синхронный старт - одна из уникальных особенностей Первого всероссийского полумарафона, которая позволит проекту не только стать одним из самых масштабных спортивных событий в стране, но и претендовать на место в книге рекордов Гиннеса.

Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на старт в 10 утра, а во Владивостоке - в 5 вечера. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили 3-х километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.

«ЗаБег» - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством активностей в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением.

Полумарафонцев ждёт масштабная программа с конкурсами, викторинами, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, призами и подарками.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

Регистрация участников уже активно ведется на сайте Забег.рф

Автор фоторепортажа: Организаторы

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