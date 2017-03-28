Кафе в кампусе ДВФУ оштрафовано на 150 тысяч

Решение вынес Арбитражный суд Приморского края

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Одно из кафе рядом с кампусом ДВФУ на острове Русский оштрафовано на 150 тысяч рублей Арбитражным судом Приморского края за невыполнение в срок законных требований Роспотребнадзора региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, "в связи с поступившей жалобой была проведена внеплановая выездная проверка, к ходе которой выявлены нарушения обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения, производства, реализации, выразившиеся в несоблюдении требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции»".

ООО получило предписание об устранении выявленных недостатков. Фирму обязали "разработать, внедрить и обеспечить поддержание процедур обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевых продуктов, основанных на принципах ХАССП".

При следующей внеплановой проверке инспекторы установили: предписание не выполнено.

Был составлен административный протокол, который по подведомственности направили в Арбитражный суд края. Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, данное учреждение общепита на самом деле не имеет отношения к федеральному университету, хоть кафе и имеет юридический адрес на территории ДВФУ. На самом деле, кафе расположено на набережной, за пределами территории учебного заведения.