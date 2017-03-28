Смертельное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило сообщение о столкновении транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился на 591 км автодороги А-370 «Уссури». Двигаясь со стороны города Спасск-Дальний в направлении города Владивостока 65-летний водитель Лада 2107 не убедился в безопасности маневра, спровоцировав столкновение с автомобилем марки Toyota Corolla Fielder, двигавшимся в попутном направлении, под управлением 40-летнего мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. В результате удара водитель Лада погиб на месте происшествия, пассажир Toyota Corolla Fielder госпитализирован с травмами живота и предплечья.

На момент происшествия стаж вождения водителя Лада составил 16 лет, в текущем году он привлекался к административной ответственности за нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение