Доллар начал падать

Курс валют на 28 марта

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.02 рублей, а евро - 61.96 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что отечественная валюта начнет укреплять свои позиции лишь в конце апреля по причине того, что цена на нефть сейчас нестабильна. Однако до конца марта курс иностранных валют будет находиться в стабильном состоянии.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 57.15 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 56.80 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 62.30 рубля, а продать валюту выгодно в Сбербанке за 60.37 рублей за один евро.