Часть Владивостока останется без света сегодня, 28 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Адмирала Кузнецова ул.52, 54, Белинского ул.21, 23, Дачная 1-я ул.63, Каплунова ул.12, Карла Маркса ул.55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 21, Лунная ул.7, Маковского ул.18, 22, Мира ул.1А, 28, 30, 32, 34, 36, Находкинская ул.10, 2, 13, 8, 14А, 11А, 4Б, 11Д, Невельского ул.13, 15, Порт-Артурская ул.29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, Ракетная ул.15, 16, 17, 18, 19, 23, 14, Сливовая ул.3, Третья ул.11, 13, Четвертая ул.12А, 12Д, 14Б, 22, 20, Шестая ул.28 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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