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Политика и экономика

Минвостокразвития: К 2020 году почти половина дальневосточников будут регулярно заниматься спортом

Согласован «дальневосточный раздел» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России согласовало «дальневосточный раздел» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. По «дальневосточному разделу» этой программы, к 2020 году в ДФО 40,5% жителей будут регулярно заниматься спортом, почти половине населения будут доступны общественные спортивные сооружения.

Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный «дальневосточный раздел», наполненный мероприятиями, обеспечивающими ускоренное развитие Дальнего Востока.

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