Два авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 28 марта, задерживаются два авиарейса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс авиакомпании S7 Airlines Владивосток — Новосибирск задерживается на 30 минут. Вылет планировался в 8 часов 55 минут по местному времени, но перенесся на 9 часов 25 минут. Время регистрации на рейс: 06:54-08:15.

Рейс авиакомпании Аэрофлот Владивосток — Москва/Шереметьево задерживается на 20 минут. вылет планировался в 13 часов 55 минут по местному времени, но перенесся на 14 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 12:15-13:35.