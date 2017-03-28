Во Владивостоке возможен небольшой дождь

В Приморье до +12°C

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 марта, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха днем 0...+12°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +7...+9 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.