«Бизнес-лаборатория» стартовала во Владивостоке

Обучение проходит бесплатно

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 27 марта, в приморской столице стартовала молодежная «Бизнес-лаборатория». Владивостокцам в возрасте от 14 до 17 лет эксперты рассказывают о том как разработать деньги, запустить проекты в сфере предпринимательства, а также об эффективных инструментах продвижения стартапов. Автор лучшей идеи получит главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Океан», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Организаторы «Бизнес-лаборатории»: МКУ «Молодежный ресурсный центр» и НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза», на базе которого и работает образовательный проект.

«Учениками такой школы предпринимательства стали ребята, которые подали нам заявку на участие. В итоге в «Бизнес лабораторию» зачислено 25 молодых людей, – отметил директор МРЦ Андрей Волков. – В ходе учебы начинающие бизнесмены напишут собственный проект и 30 марта представят его приглашенным экспертам».

Как рассказали организаторы, занятия «Бизнес-лаборатории» будут проходить ежедневно в течение четырех ближайших дней. Молодежь узнает о предпринимательской деятельности, о том, как не ошибиться в выборе дела, которым они хотят заниматься в будущем.

«Сегодня я дала задание ребятам на сплочение и командообразование. Ведь одному сложно и, порой, невозможно вывести бизнес на достойный уровень, – отметила заместитель председателя приморской краевой организации Российского союза молодежи Галина Гилева. – С помощью специальных упражнений ребята познакомились и подружились, хотя многие из них видели друг друга впервые».

«Я хочу стать предпринимателем и открыть кафе на Спортивной набережной, – поделился планами ученик евро-азиатского лицея ДВФУ Илья Погоришный. – Идея есть, но как правильно ее реализовать? Этому я и хочу научиться в “Бизнес-лаборатории”».

Отметим, обучение проходит на бесплатной основе. Все участники образовательного проекта получат сертификаты и памятные подарки.