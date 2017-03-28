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Общество

Изменения в ПДД в России: введены ограничения для начинающих водителей‍

Принятые решения помогут улучшить обстановку на российских дорогах
Фото: procrossover.ru Фото: procrossover.ru
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Правительство РФ приняло постановление о введении ограничений для водителей, стаж вождения которых не достигает двух лет. Документ опубликован сегодня, 27 марта, на официальном сайте кабмина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Ограничения для этой категории водителей касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами, других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Также начинающие водители обязаны разместить на стекле своей машины соответствующий знак, без него эксплуатация транспортного средства категорически запрещена.

Изменения в ПДД призваны снизить уровень аварийности с участием начинающих водителей на дорогах.

Предполагается, что принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах.

Между тем ГИБДД РФ фиксирует снижение аварийности с участием начинающих водителей. Как ранее сообщалось, по итогам января этого года число таких дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34% по сравнению с прошлым годом. При этом, одновременно снижается и число претендентов на получение прав: если в 2015 году их получили 1,58 миллиона человек, то в 2016 году - на 200 тысяч человек меньше.

Кроме того, для контроля за соблюдением правил дорожного движения в городах и на трассах в нашей стране продолжает увеличиваться количество камер.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за систематическое нарушение ПДД, согласно которому водители могут лишиться прав нарушение ПДД три и более раз в течение года.

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