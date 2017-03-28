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Крушение Ту-154 в Сочи: самолет разбился в результате спешки экипажа

Специалисты провели множество экспертиз
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Ту-154 в Сочи погубила спешка экипажа, считают эксперты,сообщат РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Лайф стали известны подробности расследования причин крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, произошедшего 25 декабря 2016 года.

По данным «Лайф», самолет разбился в результате трагической ошибки, Крушения могло бы не быть, если бы экипаж убрал закрылки хотя бы на шесть секунд позже. Эксперты выяснили, что закрылки были убраны, когда недобрал в скорости 50 км/час и ещё 200 метров высоты. Без закрылков площадь крыла сократилась, из-за чего самолет рухнул в Черное море.

Расследуя крушение Ту-154, эксперты осуществили множество экспертиз и провели десятки испытаний. Они также сделали выкладку найденных в море фрагментов и деталей Ту-154, поднятых со дна Черного моря. Это позволило им получить информацию о характере повреждений Ту-154.

При анализе данных бортовых самописцев, эксперты получили сведения о техническом состоянии самолета. Также анализировались документы, в которых отражены навыки, налёт и характеристики экипажа Ту-154. Источник рассказ Лайфу, что эти данные были проанализированы повторно уже после того как эксперты изучили информацию с бортовых самописцев.

Источник отметил, что, судя по данным бортовых самописцев, проблема на борту возникла вскоре после взлета. Как удалось выяснить экспертам, экипаж пытался взять под контроль самолет, контроль над которым они потеряли. Первым, по их мнению, заметил проблему штурман.

Источник сообщил Лайф, что из-за убранных закрылков изменилась площадь крыла. Самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел.

В данном случае также негативно мог повлиять и возможный перегруз Ту-154. Из-за этого хвостовую част самолета потянуло вниз. Самолет не мог набрать необходимую скорость и высоту и на большой скорости ударился о поверхность воды правым крылом, после чего он и разрушился.

Теперь эксперты пытаются выяснить, почему же экипаж допустил ошибку. По словам источника, возможно, тот восьмичасовой отдых, который был у них перед полетом, они не потратили целиком на сон. Отмечают эксперты и сравнительно небольшой опыт членов экипажа.

Напомним, 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в 1,7 км от побережья Сочи. На борту самолета находились 92 человека. Выжить в этой авиакатастрофе не удалось никому из них.

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