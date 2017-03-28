Водительские права будут выдавать по-новому

Дмитрий Медведев подписал новый порядок

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях в порядке замены и выдачи водительских удостоверений.



«Постановление от 23 марта 2017 года №326. Многофункциональные центры наделены полномочиями по выдаче водительских удостоверений взамен ранее выданных. Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия», — сказано в документе.



Следует заметить, что внесены изменения, касающиеся вопросов замены водительского удостоверения до истечения срока его действия.



В частности, в документе говорится о том, что в случае замены водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению.



В виду того, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, закон предусматривает возможность получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет при условии предоставления медицинского заключения.



Ко всему, документ уточняет процедуру обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.



Стоит сказать, что изменения направлены на повышение качества государственных услуг и уменьшение финансовых издержек граждан при обращении за госуслугами.