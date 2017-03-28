Компьютер поможет избавиться от фобий, - ученые

Человеческий мозг начинает бороться со страхами

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований нашли способ борьбы с фобиями при помощи персональных компьютеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Исследователи показывали на дисплее изображения различных предметов, животных либо насекомых, которые могут вызвать страх у того либо иного человека. Особенностью является то, что глаза пользователя не успевали осознать, что на кадрах показаны «страшилки». Таким образом, люди спокойно сидят перед компьютером, однако мозг продолжает фиксировать данные, мелькающие на экране. Из-за спокойной реакции сознательной части на образы страх начинает постепенно ослабевать.

Ученые провели первые испытания на людях, которые бояться пауков и страдают от социальных фобий. По словам добровольцев, уже после короткого курса их страхи существенно ослабли.

Специалисты сделали вывод, что во время мимолетной встрече с причиной фобии участники эксперимента не способны понять, что именно было продемонстрировано из-за чего область мозга, которая ответственна за страхи, продолжала активно работать, а также обрабатывать информацию, а также на подсознательном уровне продолжала «бороться» с тревогами.