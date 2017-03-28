Ученые узнали, что нравится мужчинам в женщинах

Ученые в ходе исследований выяснили, что сражает в женщине мужчин наповал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.
Как оказалось, специфический макияж привлекает мужчин гораздо больше, чем отказ от косметики. Однако перебарщивать с темной помадой все-таки не следует.
Что касается соотношения талии к бедрам, то этот момент также важен для сильного пола.
Специалисты выяснили, что красный цвет неудержимо влечет мужчин. Женщин в красном они считают более сексуальными и привлекательными.
Также эксперты выяснили, что мужчины предпочитают девушек с высоким пронзительным голосом.