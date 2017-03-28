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Ученые узнали, что нравится мужчинам в женщинах

Топ-5 вещей, которые привлекают сильный пол
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследований выяснили, что сражает в женщине мужчин наповал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, специфический макияж привлекает мужчин гораздо больше, чем отказ от косметики. Однако перебарщивать с темной помадой все-таки не следует.

Что касается соотношения талии к бедрам, то этот момент также важен для сильного пола.

Специалисты выяснили, что красный цвет неудержимо влечет мужчин. Женщин в красном они считают более сексуальными и привлекательными.

Также эксперты выяснили, что мужчины предпочитают девушек с высоким пронзительным голосом.

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