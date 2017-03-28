Молодежь сможет получить денежное поощрение

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Управление по делам молодёжи администрации города Владивостока напоминает: до окончания приема заявок на премию «Молодежный вектор» осталось меньше недели. Представители молодёжи, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы, смогут получить денежное поощрение в размере 25 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказал начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, знак присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города и является формой поощрения граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно. По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва эту ежегодную премию получают 25 человек.

«Этой премией мы отмечаем тех ребят, которые могут собрать единомышленников, организовать оригинальное, интересное и полезное для города мероприятие, - отметил Дмитрий Нестеренко. – Приглашаем к участию в конкурсе не только лидеров молодежных общественных объединений, но и просто неравнодушную молодежь. Во Владивостоке немало различных движений, но активисты почему-то скромничают – заявок пока только 12, хотя в прошлом году кандидатов было в три раза больше. Ребята, наверное, откладывают подачу документов на последний день.

Для выдвижения кандидата на присуждение премии необходимо предоставить ходатайство по форме (в приложении). В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодежной политики города Владивостока в период за один календарный год, предшествующий дате выдвижения кандидата на присуждение знака (в 2017 году - с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года).

Ходатайство и документы кандидата предоставляются в управление по делам молодежи администрации города Владивостока по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30. Документы принимаются до 1 апреля 2017 года, время приема документов – вторник, среда, четверг – с 14 до 17 часов.

Контактное лицо: Полтавцева Анастасия Владимировна, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.