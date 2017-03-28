Подпорную стену на Адмирала Кузнецова, 64-а начали восстанавливать во Владивостоке

Аварийная ситуация произошла в минувшие выходные

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начались работы по восстановлению подпорной стены на ул. Адмирала Кузнецова, 64-а, обрушившейся в минувшие выходные. Для устранения аварийной ситуации на объект вышли рабочие, которые в настоящее время демонтируют старые бетонные конструкции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, длина этой подпорной стены составляет порядка 16 метров. После демонтажа старых бетонных блоков подрядная организация возведёт здесь новую подпорную стену.

Напомним, что во Владивостоке продолжается реконструкция подпорных стен по проспекту Красного Знамени, 114, улицам Адмирала Кузнецова, 53, Светланской, 6, Окатовой, 13-17. Кроме того, в минувшие выходные строители приступили к капитальному ремонту подпорной стены по ул. Адмирала Невельского, 17.