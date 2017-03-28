Японский центр во Владивостоке представил нового директора

Страны продолжат укреплять дружеские отношения

Владивосток, вторник, 28 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 27 марта, начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир провел рабочую встречу с представителями автономной некоммерческой организации (АНО) «Японский центр во Владивостоке» - ее директором, на днях покидающим этот пост Кавахара Кадзунори и его преемником Мукаи Кадзуёси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Алексей Кушнир отметил, что у администрации Владивостока сложились многолетние разносторонние и результативные отношения с «Японским центром», чему в немалой степени способствовала активная деятельность его руководителя Кавахара Кадзунори. Он выразил пожелание, чтобы это сложившееся сотрудничество в областях культуры, образования, спорта продолжало динамично развиваться, а в экономике приносило практические взаимовыгодные результаты. Это к тому же является основной задачей деятельности и муниципального Центра развития и поддержки предпринимательства.

Алексей Кушнир также напомнил, что в начале марта во Владивостоке состоялся большой японо-российский семинар по проблемам совершенствования городской среды в рамках концепции развития современного мегаполиса под названием «Умный город». У японских предпринимателей уже наработан большой международный опыт реконструкции старых жилых домов, зданий и сооружений, внедрения современных передовых технологий строительства и ремонта сетей водоснабжения и канализации, утилизации отходов, планировки рекреационных городских территорий. Они намерены внедрить его и во Владивостоке, и в этом направлении деятельность «Японского центра» также может способствовать активизации данного сотрудничества.

Мукаи Кадзуёси рассказал, что имеет большой опыт развития японо-российских торговых отношений в ходе его предыдущей работы в различных регионах России. Он ранее бывал и во Владивостоке, однако работа в «Японском центре» станет его первым опытом в данном направлении. При этом он твердо намерен следовать основному девизу «Японского центра»: «Укреплять сотрудничество между странами, между организациями и между людьми».

Участники рабочей встречи в ходе оживленного обмена мнениями обсудили возможные варианты развития разностороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Справка. После распада Советского Союза республики, входившие в его состав, обрели независимость и стали проводить реформы с целью перехода к рыночной экономике. Правительство Японии решило в этом плане оказывать России разнообразное техническое содействие, целью которого является передача японского опыта и ноу-хау.

В рамках этой программы в шести городах России были открыты «Японские центры». Во Владивостоке такой центр работает с 1996 года. За это время на его базе были проведены десятки научно-практических семинаров и культурных мероприятий, организованы постоянно действующие курсы японского языка для представителей малого и среднего бизнеса. Большой популярностью в столице Приморья пользуются открытые при «Японском центре» Клуб любителей японской культуры и библиотека с большим выбором литературы на русском, японском и английском языках, различными учебными текстами, видеоматериалами, путеводителями для туристов.