ГИБДД Владивостока: Будьте внимательнее к детям-пешеходам!

Наступило тепло, весенние каникулы - и период повышенного риска ДТП с участием несовершеннолетних

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

ГИБДД Владивостока обращается к автолюбителям города с призывом больше внимания обращать на несовершеннолетних пешеходов в связи с периодом весенних каникул и наступлением тепла, сообщает РИА VladNews. Специалисты отмечают, что сейчас наиболее опасные точки - это придомовые территории.

Уважаемые водители, помните, что дети могут выйти на проезжую часть из-за любого припаркованного транспортного средства - и их из-за небольшого роста до последнего момента не будет видно.

Уважаемые родители, будьте рядом с маленькими детьми во дворах, не позволяйте им выскакивать перед автомобилями или позади них! А с детьми постарше пришло время снова побеседовать о правилах безопасного поведения во дворах и возле дорог. Напомните детям о том, что они, казалось бы, и так знают - это поможет спасти их здоровье и даже жизнь.

Помните, автомобиль всегда крепче любого ребенка. А при наезде пострадает именно человек - и чем он младше, тем сильнее.

Напомним, весенние каникулы учебного года 2016/2017 начались в приморской столице с аварии с участием 5-летней девочки: ее сбила машина во дворе дома, ребенок был госпитализирован.

А в воскресенье двое из трех пострадавших в ДТП в приморской столице были несовершеннолетними: одна 17-летняя девушка попала под колеса легковушки в 13:45 на Сабанеева, а другая 17-летняя девушка - в 16:30 на Гоголя. Оба наезда произошли, когда подростки переходили дорогу в неположенном месте. Обе госпитализированы.