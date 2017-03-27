С популярной владивостокской базы вывезли 300 килограммов просрочки

Проверка по жалобе на тухлые продукты нагрянула неожиданно - в разгар рабочего дня

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с территории популярной у горожан мелкооптовой базы на улице Фадеева вывезли около 300 килограммов просрочки, которой предприниматели, по всей видимости, собирались "подарить вторую жизнь", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского Россельхознадзора.

С внеплановой проверкой в разгар рабочего дня инспекторы нагрянули после того, как от граждан поступила жалоба на недоброкачественность некоторых продуктов, купленных на данной базе. Необходимо отметить, что торговое предприятие находится рядом с оживлённой трассой, что обеспечивает коммерсантам постоянный приток покупателей.

В ходе рейда в одном из рефрижераторов были обнаружены ящики с куриными полуфабрикатами нескольких российских производителей. По маркировке товара, срок годности крылышек и стейков истёк ещё в январе и феврале 2017 года. На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Состояние продукции было таково, что на крылышки было неприятно смотреть.

77 килограммов стейков и 210 килограммов цыплячьих крылышек были изъяты и помещены на изолированное хранение до конца разбирательства. Продукции грозит уничтожение либо утилизация - и все это за счет владельца товара, который, к тому же, заплатит штраф в размере 3-5 тысяч рублей.