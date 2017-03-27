Владивостокцы приняли участие в благотворительном ZUMBA FLASH MOBe

Необходимо собрать 2 020 000 рублей.

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

25 марта на открытой площадке кинотеатра «Океан» состоялся ZUMBA® FLASHMOB в поддержку сбора средств на лечение Антону Малькову – молодому талантливому звукорежиссеру, чья жизнь сегодня – это ежедневная борьба с тяжелой болезнью и болью, которая она приносит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Для любого человека движение – это жизнь, страсть, возможности, но такая болезнь как Саркома Юинга, которую диагностировали Антону – настоящий нож в спину, который постепенно и мучительно отбирает силы. Саркома Юинга – один из самых агрессивных видов злокачественной опухоли, поражающей скелет человека, при которой он не может двигаться и все тело сковывает боль, с которой не способны справиться обычные препараты.

DJTony и его семья не собираются сдаваться – сейчас Антон проходит лечение в Пусане в клинике Донг А. Ему удается преодолевать боль и изматывающее лечение, не теряя веры и бодрости духа. Несмотря на это, непосильной для его семьи остается колоссальная стоимость лечения - 6 300 000 рублей!

Сумма к сбору - собрать 2 020 000 рублей.

Для того, чтобы привлечь внимание жителей нашего края к тяжелой ситуации Антона организаторы решили сделать танцевальный flash mob, в котором приняли участие жители нашего города.

Благотворительную акцию поддержали квнщик Сергей Карепанов, финалистка конкурса «Новая звезда» Люся Алексеенко (Люsea) и ведущая программы «Бодрое утро» Елена Виноградова.

«Есть потребность помогать людям, получаю от этого удовольствие. Детям помогают все, есть большое количество детских фондов, взрослым сложно найти помощь и поддержку в сборе средств. Стимулом помощи Антону стал прошлогодний опыт в организации сбора средств Михаилу Скобенко. Были хорошие результаты и сейчас, опираясь на этот опыт я помогаю Антону»,- рассказал Сергей Карепанов.

«Я с удовольствием приняла приглашение поучаствовать во flashmobe, с радостью исполнила песню «Море». Мероприятие очень доброе, открытое. Люди такие все позитивные. Впервые участвовала в такой акции и мне все очень понравилось»-, поделилась Люsea.

Семья и родные молодого человека призывают жителей Владивостока поддержать Антона

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Paypal.me/MariyaSuslova - Суслова Мария Олеговна (девушка Антона)