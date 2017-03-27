В Приморье возбуждено дело о крупной контрабанде рога носорога

Стоимость товара - около 10 миллионов рублей

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

За неполный квартал 2017 года в ДФО возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с контрабандой останков вымерших животных. Так, в Приморье уссурийские таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде в Китай целых рогов и фрагментов белого рога носорога, оцененных экспертами почти в 10 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Таможенники отмечают, что тенденция вывоза палеонтологических ископаемых из России в КНР набирает обороты в последние годы. Изъятые культурные ценности после вынесения судом решения об обращении их в федеральную собственность таможня передает Минкультуры РФ (его территориальному органу по сохранению культурных ценностей). Так поступают со всеми культурными ценностями, а не только с ископаемыми останками. Например, недавно Владивостокской таможней в коллекцию краевой Приморской государственной картинной галереи была передана икона «Иисус Христос Вседержатель».