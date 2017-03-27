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Физики доказали, что кораблей-призраков не бывает

Научное объяснение большинства случаев, связанных с кораблями-призраками.
Фото: ClubBrain.ru Фото: ClubBrain.ru
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Физики предложили научное объяснение большинства случаев, связанных с кораблями-призраками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Большое количество историй о кораблях-призраках относится к XIX веку, когда научный прогресс был на более низком уровне, а основная часть людей была необразованной. По этой причине и появились разнообразные выдумки и не поддающиеся объяснению случаи. Однако на самом деле все эти истории легко объяснить несколькими понятиями из физики.

Редакция Naked Science подготовила перевод нового видеоурока от канала TED-Ed. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, существуют ли корабли-призраки на самом деле.

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