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Китайца с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока

Мужчина имел при себе купюры 8 различных стран
Фото: VSE42.Ru Фото: VSE42.Ru
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Гражданина КНР с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока: мужчина не задекларировал в письменной форме имеющиеся при нем деньги - и в итоге стал фигурантом дела по статье 200.1 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Он летел рейсом в Харбин.

У нарушителя изъяли:

  • 30 000 долларов США,
  • 2 000 российских рублей,
  • 100 китайских юаней,
  • 35 украинских гривен,
  • 138 500 вьетнамских донгов,
  • 2 000 тайландских бат,
  • 130 гонконгских долларов
  • 1 000 малагасийских ариари.

По официальному курсу иностранных валют Центробанка России общая сумма всей этой валюты в эквиваленте составила 20 129 долларов США (за вычетом 10000 долларов США, которые были возвращены гражданину КНР, как разрешенные к перемещению физическими лицами без письменного декларирования) - то есть 1 241 166 рублей.

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