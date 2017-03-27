Китайца с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока

Гражданина КНР с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока: мужчина не задекларировал в письменной форме имеющиеся при нем деньги - и в итоге стал фигурантом дела по статье 200.1 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Он летел рейсом в Харбин.
У нарушителя изъяли:
- 30 000 долларов США,
- 2 000 российских рублей,
- 100 китайских юаней,
- 35 украинских гривен,
- 138 500 вьетнамских донгов,
- 2 000 тайландских бат,
- 130 гонконгских долларов
- 1 000 малагасийских ариари.
По официальному курсу иностранных валют Центробанка России общая сумма всей этой валюты в эквиваленте составила 20 129 долларов США (за вычетом 10000 долларов США, которые были возвращены гражданину КНР, как разрешенные к перемещению физическими лицами без письменного декларирования) - то есть 1 241 166 рублей.