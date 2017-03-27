Китайца с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока

Мужчина имел при себе купюры 8 различных стран

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Гражданина КНР с валютой в ассортименте задержали в аэропорту Владивостока: мужчина не задекларировал в письменной форме имеющиеся при нем деньги - и в итоге стал фигурантом дела по статье 200.1 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Он летел рейсом в Харбин.

У нарушителя изъяли:

30 000 долларов США,

2 000 российских рублей,

100 китайских юаней,

35 украинских гривен,

138 500 вьетнамских донгов,

2 000 тайландских бат,

130 гонконгских долларов

1 000 малагасийских ариари.

По официальному курсу иностранных валют Центробанка России общая сумма всей этой валюты в эквиваленте составила 20 129 долларов США (за вычетом 10000 долларов США, которые были возвращены гражданину КНР, как разрешенные к перемещению физическими лицами без письменного декларирования) - то есть 1 241 166 рублей.