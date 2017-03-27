Гражданин КНДР попытался вывезти из Владивостока более 33 тысяч долларов США

В аэропорту Владивостока таможенники задержали северокорейца, пытавшегося вывезти при себе в Пхеньян 33 840 долларов США наличностью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Деньги гражданин КНДР не зарегистрировал в письменной форме, хотя прекрасно знал, что это необходимо, так как летал в Россию не впервые.
Необходимо отметить, что физлицам запрещено вывозить без письменного декларирования суммы более 10 тысяч долларов.
Валюта была изъята у гражданина КНДР и отправлена на экспертизу, которая подтвердила подлинность купюр.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, было возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ. Фигуранту грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо другие санкции, предусмотренные частью 1 данной статьи.