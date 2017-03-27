Праздник в этом году выпадает на 23 апреля

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

На Красную горку в Приморье появится больше 250 новых семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Отметим, что в 2017 году церковный праздник Красная горка, или Антипасха, выпадает на 23 апреля. Этот праздник символизирует окончательный приход весны.

Этот праздник - одна из популярнейших дат для заключения браков. Согласно календарю РПЦ, это первый день после Великого поста, когда разрешено играть свадьбу и венчаться. В народе считается, что брак, заключенный на Красную горку, будет счастливым и прочным.

Как рассказали в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, с приходом весны отмечается всплеск числа заявлений на регистрацию брака, большинство влюбленных хотят узаконить отношения в конце апреля. Во-первых, потому что завершается Великий пост. А во-вторых, многие, веря примете, хотят успеть пожениться до наступления мая.

«Во Владивостоке 21 и 22 апреля будут зарегистрированы 142 брака, в Находке – 25, в Уссурийске – 46, Артеме – 29», – рассказали специалисты.