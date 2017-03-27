5 апреля в приморской столице пройдет конференция «Перекрестки возможностей»

Заявки принимаются до 31 марта

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В приморской столице в рамках муниципальной программы «“Молодежь – Владивостоку” на 2014-2019 годы» 5 апреля пройдет конференция «Перекрестки возможностей». Ее организатор – Молодежный ресурсный центр – приглашает к участию педагогов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Основные задачи конференции – пропаганда здорового образа жизни, формирование у несовершеннолетних осознанного отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.

Планируется, что участники конференции обсудят полученный опыт при организации мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ. Также будут рассмотрены такие вопросы, как отношение молодежи к проблеме наркомании, роль СМИ и органов школьного самоуправления в профилактике наркозависимости и многое другое.

Заявки от слушателей и докладчиков принимаются до 31 марта (включительно) в отделе проектов и программ Молодежного ресурсного центра по электронной почте skrobova.ksenia@yandex.ru. Контактный телефон 222-22-94, Харлан Ксения Васильевна.