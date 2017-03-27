Во Владивостоке проходит «Неделя борьбы с туберкулезом»

В рамках Дня борьбы с туберкулезом в колледжах Владивостока специалисты Молодежного ресурсного центра, активисты объединения «Волонтеры-медики» и студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета организовывают инфо-палатки и лекции. Мероприятия предупреждают юношей и девушек об этом инфекционном заболевании и напоминают им о мерах предосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
«Мы проводим «Неделю борьбы с туберкулезом» с 22 по 30 марта, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – В ходе медико-профилактических мероприятий призываем молодежь вести здоровый образ жизни и своевременно обращаться в лечебно-профилактические учреждения для раннего выявления туберкулеза. Кроме этого, на лекциях студенты получают рекомендации, как обезопасить себя от заболевания. На переменах ребята проходят так называемый «Экзамен здоровья»: вытягивают билеты и отвечают на вопросы. Ответив правильно, молодые люди получают призы».
«Мне попался вопрос о методах профилактики, – рассказала студентка колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Анна Павленко. – Я ответила, что необходимо заниматься спортом, чтобы тренировать свою иммунную систему, чаще гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Студенты ТГМУ засчитали ответ правильным, дополнив советом о прохождении флюорографического обследования – ведь эти осмотры являются основным методом диагностики туберкулеза».
Медико-профилактические мероприятия состоятся:
- 28 марта в 11:40 (инфо-палатка) во Владивостокском гуманитарно-коммерческом колледже (проспект 100-летия Владивостока, 18);
- 29 марта в 11:30 (инфо-палатка) во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже (ул. Кирова, 93);
- 29 марта в 11:40 (инфо-палатка) в колледже технологии и сервиса (Океанский проспект, 119);
- 29 марта в 11:40 (инфо-палатка) во Владивостоком судостроительном колледже (ул. Шепеткова, 60