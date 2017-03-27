Новый вице-губернатор Приморья придет из администрации Владивостока

Заместитель Игоря Пушкарева готовится сменить место службы

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Должность вице-губернатора Приморского края займет замглавы администрации Владивостока Александр Юров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В администрации Владивостока Александр Юров занимал должность начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, а также курировал международные отношения, туризм, наружную рекламу и информацию. Теперь его место в муниципалитете займет Андрей Брик, длительное время проработавший директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

Справка:

Юров Александр Николаевич родился 14 сентября 1970 года в городе Салават, Башкортостан. Окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Александра Комаровского.

С октября 2004 года занимал должности замдиректора и директора МУП ВПЭС. С 2009 года работал в администрации Владивостока

Брик Андрей Петрович родился 25 мая 1960 года. Окончил Новосибирский электротехнический институт связи имени Николая Псурцева, а также Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

Трудовую биографию начал инженером усилительного пункта Эксплуатационно-технического узла связи поселка Кавалерово. Несколько лет занимал должность второго, а затем первого секретаря РК ВЛКСМ Кавалеровского района. Был замначальника предприятия связи Хрустальненского горно-обогатительного комбината, начальником Кавалеровского районного узла связи, замгендиректора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу ОАО «Электросвязь», директором ООО «Владинфоком».

С 2003 года был директором УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».