В школе «Управдом» расскажут как провести субботник и оформить порубочный талон

Приглашаются все желающие

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 29 марта, в 18:30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20) пройдет очередное занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

Проведение двухмесячника по уборке городских и придомовых территорий,

Порядок оформления порубочного талона. Правила вырубки, обрезки и пересадки деревьев и кустарников на придомовых территориях.

Администрация приморской столицы приглашает на урок по вопросам ЖКХ всех желающих. Вход свободный.