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В школе «Управдом» расскажут как провести субботник и оформить порубочный талон

Приглашаются все желающие
Фото: sibkray.ru Фото: sibkray.ru
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 29 марта, в 18:30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20) пройдет очередное занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

  • Проведение двухмесячника по уборке городских и придомовых территорий,
  • Порядок оформления порубочного талона. Правила вырубки, обрезки и пересадки деревьев и кустарников на придомовых территориях.

Администрация приморской столицы приглашает на урок по вопросам ЖКХ всех желающих. Вход свободный. 

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