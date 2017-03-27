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Спорт

Стал известен шестой участник предстоящего городского чемпионата по лапте

Участие бесплатное
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» продолжают проводить отборочные турниры по лапте среди подростков Владивостока. 23 марта стал известен шестой участник предстоящего городского чемпионата по этой народной игре: команда школы № 37 в этот день разгромила сборную СОШ № 70 со счетом 46:2 и команду 71-й школы со счетом 26:24, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Спортивный азарт и желание победить – именно это помогло нашим ученикам выиграть, – рассказала учитель физической культуры СОШ № 37 Светлана Белоножка. – Спасибо сотрудникам МРЦ, которые перед турниром на уроках физкультуры ознакомили ребят с правилами игры и провели несколько мастер-классов».

Все участники турнира получили грамоты.

Отметим, принять участие в районных соревнованиях по лапте могут все желающие ученики 7-8 классов Владивостока. Сотрудники Молодежного ресурсного центра перед турниром проводят мастер-классы, где подробно рассказывают ребятам о правилах игры. Участие – бесплатное. Телефон для справок: 222-22-94 (Павел Докучаев). 

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