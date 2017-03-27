Энергетики Приморья перешли в режим повышенной готовности на время половодья

Подъем воды ожидается в конце марта - апреле

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Объекты АО «Дальневосточная генерирующая компания» переведены в режим повышенной готовности на время половодья, которое в Приморье, как и в Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО, ожидается в конце марта - апреле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании. Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период подъема воды в реках на всех объектах будут проведены противопаводковые мероприятия. Созданы специальные комиссии, которые займутся выполнением мероприятий по защите энергообъектов, попадающих в зоны возможного наводнения. Специалисты ведут ежедневный мониторинг гидрологической обстановки.

«До начала паводка будет проведено обследование дамб золоотвалов, насосных станций, ремонт гидротехнических сооружений станций, проведено укрепление берегов в местах возможного размыва. Кроме того, во всех филиалах будут сформированы аварийно-восстановительные бригады, накоплены необходимые запасы материалов, оборудования и запасных частей. Для персонала будут проведены необходимые инструктажи и тренировки», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений Брылёв.