Дождь обрушится на Владивосток в среду

Температура воздуха не изменится

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

На этой неделе будет наблюдаться неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В крае пройдут кратковременные осадки, а вот в середине недели Приморье окажется во власти циклона, в результате чего погода ухудшится. Значительных осадков не ожидается, температурный фон не изменится.

Во Владивостоке в начале недели существенных осадков не ожидается. В среду днем, 29 марта, уплотнится облачность, в конце дня в городе начнется небольшой дождь. К утру 30 марта осадки прекратятся, усилится северный ветер. Температура ночью 0…+3 °С, днем +7…+10 °С.