18-летняя девушка пострадала в аварии с участием грузовика во Владивостоке

Она направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

18-летняя девушка пострадала в аварии с участием грузовика. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства этого ДТП пока уточняются.

На данный момент известно, что авария произошла около 07:50 в субботу, 25 марта. Неустановленный водитель автомобиля Toyota Mark II, во время движения со стороны улицы Борисенко в сторону Фадеева, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на стоящий грузовик Mitsubishi Canter.

Пассажирка легкового авто получила сотрясение головного мозга, она направлена на амбулаторное лечение.