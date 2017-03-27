На Русском острове начали восстанавливать дорогу после зимы

Проводить ремонтные работы до наступления весны было категорически запрещено

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

На Русском острове начались восстановительные работы дорожного полотна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию городу.

Ремонтные работы проводит подрядная организация, которая выиграла аукцион на содержание дорог – ООО «Владтехника».На объекте работает специализированная техника – автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы. Ведется нарезка кюветов для отвода поверхностных вод, осуществляется грейдерование дорожного полотна и подсыпка грунтом.

Отметим, что с наступлением весны дорожные полотна начинают оттаивать, в результате чего она размягчается и на поверхности образуются выбоины и «гребенка».

- Для обеспечения проезжаемости первоначально на объект вышла техника для нарезки кюветов, был осуществлен отвод воды с наиболее проблемных участков. Эти работы продолжаются и сейчас – нарезка кюветов будет выполнена на всем протяжении дороги с обеих сторон, - отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин. – А по мере оттаивания слоёв дорожной одежды выполняется подсыпка и профилирование дорожного полотна для обеспечения максимальной ровности дороги. Работу подрядной организации контролируют сотрудники управления дорог и благоустройства, АТУ Фрунзенского района, а также жители острова Русский.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства отмечают, проводить работы по восстановлению профиля дороги до наступления весны было категорически запрещено, так как профилирование полотна по мерзлому грунту могло привести к еще более худшим последствиям – образованию глубоких ям и провалов.

Напомним, что администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русский, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги – с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность.

Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.