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Приморец сорвал золото с продавца в продуктовом магазине

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась продавец одного из продуктовых павильонов Находки, которая сообщила ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, в магазин вошел неизвестный и потребовал деньги. Когда потерпевшая отказалась отдать выручку, мужчина сорвал с нее золотые серьги и скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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