Подводный робот появился во Владивостоке

Инженеры победили в чемпионате Singapore Challenge

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Роботехников ДВФУ и ДВО Ран поздравили с победой на Чемпионате Азии по подводной робототехнике Singapore Challenge. На этих соревнованиях, единственный российский беспилотник, оказался самым быстрым среди представленных 28 аппаратов. Эту награду команда из Владивостока разделила с Центром повышения квалификации для инженеров из Пакистана. На Родине победителей ждали с нетерпением. А показательное погружение робота сняли на видео.