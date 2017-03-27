Роботехников ДВФУ и ДВО Ран поздравили с победой на Чемпионате Азии по подводной робототехнике Singapore Challenge. На этих соревнованиях, единственный российский беспилотник, оказался самым быстрым среди представленных 28 аппаратов. Эту награду команда из Владивостока разделила с Центром повышения квалификации для инженеров из Пакистана. На Родине победителей ждали с нетерпением. А показательное погружение робота сняли на видео.
Подводный робот появился во Владивостоке
Инженеры победили в чемпионате Singapore ChallengeВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
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