Студенты Дальнего Востока решили выявить самый спортивный ВУЗ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Студенты Дальнего Востока встретились на чемпионате АССК России
Чемпионат идет весь учебный годВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
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