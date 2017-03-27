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Студенты Дальнего Востока встретились на чемпионате АССК России

Чемпионат идет весь учебный год
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Студенты Дальнего Востока решили выявить самый спортивный ВУЗ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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