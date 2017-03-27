Сюжет о девочке, которая борется с сахарным диабетом 1-го типа – вызвал мгновенную реакцию у телезрителей 8 канала. На следующий же день на персональной страничке Алины на сайте Русфонда появились отчеты о перечислениях средств. В общей сложности для девочки необходимо собрать 208 тысяч на инсулиновую помпу. Но все же полностью сумму не удалось собрать и по сей день, несмотря на то, что к помощи Алине подключился и другой телеканал. Спустя неделю сборов на помпу не хватает практически половины средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Алине Настевич из Приморья все еще нужна помощь
Необходимо собрать 208 тыс рублейВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
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