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8 канал

Алине Настевич из Приморья все еще нужна помощь

Необходимо собрать 208 тыс рублей
Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Сюжет о девочке, которая борется с сахарным диабетом 1-го типа – вызвал мгновенную реакцию у телезрителей 8 канала. На следующий же день на персональной страничке Алины на сайте Русфонда появились отчеты о перечислениях средств. В общей сложности для девочки необходимо собрать 208 тысяч на инсулиновую помпу. Но все же полностью сумму не удалось собрать и по сей день, несмотря на то, что к помощи Алине подключился и другой телеканал. Спустя неделю сборов на помпу не хватает практически половины средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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