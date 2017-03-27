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«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток

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Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

9 июня 2017 года во Владивостоке пройдет юбилейный концерт Сергея Шнурова и его команды, сообщает РИА VladNews. Коллективу исполняется 20 лет, а значит, всё будет по-взрослому: провокационно, позитивно и строго на лабутенах. Впрочем, Шнурову можно хоть босиком — юбилей же у «Ленинграда»! Отличная новость для приморцев: Шнуров планирует посетить Приморскую столицу в рамках юбилейного тура своей легендарной группировки. Те, кто ходил на концерты «Ленинграда», помнят, какой ажиотаж стоит вокруг: город буквально на ушах, а поклонники готовы на что угодно, только бы получить в последний момент заветный пропуск на концерт.

Ни альбома без хита

«Ленинград» ещё те красавчики: вот умеют ребята создавать хиты, как будто их этому тайком учили в школе на уроках труда. Что ни альбом — то хит, который за Шнуровым напевает вся Россия и ближнее зарубежье. Да что там, и дальнее зарубежье тоже поёт взахлёб, пропитываясь разухабистым настроением: «WWW», «Когда Net Денег», «Геленджик», «В Питере – пить», культовый «Экспонат», наконец!

Рок-оркестр с женским вокалом

С момента основания группы состав ее менялся неоднократно, но как тут поминать старое, когда «Ленинград» умудряется постоянно открывать в себе новое! Например, внезапный переход к женскому вокалу: и пускай сначала этот «закидон» Шнурова приняли далеко не все поклонники, зато сегодня уже невозможно представить группировку в ином формате.


После ухода Алисы Вокс в коллективе появились сразу две новые вокалистки – с запасом, на всякий случай. Так что на юбилейном концерте Владивосток услышит, как звучат лучшие композиции группы в исполнении Василисы Старшовой и Флориды Чантурия.
Спойлер: круто звучат.

20 лет опыта и задора

«Ленинград» знает, как давать жару на сцене, — их непременно нужно слушать вживую. Концерты коллектива — это всегда страсть, огонь, напалм, угар и провокация. К слову, самым большим грехом для артиста Шнуров считает обман зрителя и «работу на отвяжись», поэтому каждое своё выступление он превращает в залихватский перформанс.

Ленинград можно любить или ненавидеть, но равнодушным он не оставляет точно. И, хотя программа 20-тилетия пока что держится в секрете, не нужно быть ярым поклонником группировки, чтобы предположить, что это будет феерично.

Концерт группы «Ленинград» состоится 9 июня 2017 года в «Фетисов Арене».

Возрастное ограничение 18+

Начало шоу в 21.00

Запуск зрителей за час до мероприятия

Приобрести билеты можно уже сейчас в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, офисе TYSA.ruи на сайте города VL.RU

Телефон для справок: 8 (423)272-00-00, 8 (423)230-33-14

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