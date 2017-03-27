Девушка пострадала в аварии в центре Владивостока

Инцидент произошел в темное время суток

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

25-летняя пассажирка легкового автомобиля пострадала в аварии в центре Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в темное время суток в районе дома №22 по улице Пушкинской.

За рулем автомобиля Nissan Tiida находился мужчина 1990 года рождения. По предварительным данным, при движении со стороны улицы Капитана Шефнера в сторону улицы Луцкого он при развороте не принял крайнего левого положения на дороге, и его автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Prius, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения.

Пассажирка Nissan получила ушиб мягких тканей головы и направлена на амбулаторное лечение.