В России может появиться семейный контроль за счетами супруга

Это может облегчить как ведение семейного бюджета, так и развод

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Российские банки готовят к запуску сервисы, которые позволят клиентам контролировать доходы и расходы своих супругов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом в понедельник пишет "Коммерсант".

По сведениям издания, супружеские пары смогут объединять данные о своих картах по обоюдному согласию. Банки надеются, что подобный сервис станет альтернативой традиционной семейной копилке, которая сейчас существует во многих домах в виде конверта с наличными.

Банки ожидают, что в условиях падения доходов семейные программы, позволяющие контролировать общие расходы, дадут приток клиентов. К тому же, объединение счетов будет возможно только в рамках одной кредитной организации.

При этом отмечается, что открытие совместных счетов станет возможным только после того, как будут приняты соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Пока такой законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Однако специалисты уверены: такое нововведение поможет облегчить процесс развода, так как не останется незамеченных "заначек".