Владивостокский водитель сбил пешехода, выезжая с парковки

Автомобилист скрылся с места ДТП

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Неизвестный владивостокский водитель сбил пешехода, выезжая ночью с парковки на улице Фадеева,2"а". Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, водитель с места ДТП скрылся, а 57-летний мужчина, случайно проходивший мимо стоянки в тот момент, получил ушиб грудной клетки слева - и направлен на амбулаторное лечение.

Известно, что неустановленный водитель неустановленного автомобиля выезжал с парковки с автоматическим шлагбаумом. Он двигался в сторону Спортивной. Это произошло в ночь с пятницы на субботу 25 марта, около 01:30.