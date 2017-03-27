Март – 2017 во Владивостоке можно смело назвать клубничным. Аппетитную ягоду этой весной частники продают повсеместно. А горожане не могут устоять и с удовольствием покупают ароматное лакомство. Многие признаются – для них это не только полезный десерт, но и залог весеннего настроения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Клубничный март во Владивостоке
Любимая ягода появилась на прилавках еще в начале месяцаВладивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.
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