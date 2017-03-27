17-летняя девушка попала под колеса седана во Владивостоке

Инцидент произошел вне пешеходного перехода

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

17-летняя девушка попала под колеса седана Mitsubishi Galant во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в условиях нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетней: она переходила дорогу в неположенном для этого месте в районе дома №14 по улице Сабанеева.

Авария произошла в 13:45 в воскресенье, 26 марта.

Известно, что автомобиль двигался в сторону улицы Луговой. За рулем была женщина 1975 года рождения.

Пострадавшая получила ушибы костей таза и грудной клетки, госпитализирована.