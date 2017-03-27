Яйцо появилось позже курицы, - ученые

Специалисты узнали, как формируется яйцо

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

Британским ученых в ходе исследования удалось доказать, что яйцо появилось позже курицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, им удалось узнать, что один из протеинов, который играет ключевую роль в формировании яичной скорлупы, нельзя вырабатать вне организма курицы.

Данное открытие было сделано с помощью мощного компьютера HECToR, который помог экспертам рассмотреть куриное яйца на всех фазах формирования. Было установлено, что белок ОС-17 вырабатывается только яичниками курицы.

В результате ученым удалось ответить на од ин из противоречивых вопросов, кто же первым появился на свет – яйцо или курица?!