Несовершеннолетняя пострадала в ДТП во Владивостоке

Она госпитализирована

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

17-летняя девушка. переходившая дорогу в неположенном месте во Владивостоке, попала под колеса легкового автомобиля Toyota Corolla. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, за рулем двигавшегося в сторону улицы Аксаковской машины была 40-летняя женщина. Инцидент произошел около дома №30, строение 2 по улице Гоголя в 16:30 в минувшее воскресенье. Девушка переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода справа налево с точки зрения водителя.

В результате наезда пострадавшая получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована в ВКБ-2. Обстоятельства ДТП уточняются.