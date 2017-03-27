Как аборт влияет на дальнейшую жизнь?

Какие последствия несет за собой аборт

Владивосток, понедельник, 27 марта , РИА Vladnews.

В современном мире аборт – жуткая процедура, к которой многие женщины прибегают в сложных ситуациях. В момент принятия решения стороной проходит мысль, что это убийство, преступление. Мало кто знает, какие последствия несет этот поступок, какое влияние оказывает на дальнейшую жизнь. Если вы подумали о проблемах со здоровьем, то это лишь малая часть. О том, какие психологические последствия несет за собой аборт в жизни женщины, рассказал известный семейный психолог Владивостока Олег Юрьевич Сумарин.

«…клиенты, в анамнезе которых присутствовали абортированные дети, очень часто испытывают чувство вины, страха смерти, отчаяния, апатии, бессилия, тем самым выражая чувства тех детей, которые были исключены из системы — убиты».

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